Thư Kỳ gây sốc với phim 18+ về tình mẫu tử và cơn ám ảnh trả thù

Sự trở lại của minh tinh Thư Kỳ trên màn ảnh nhỏ trong "The Resurrected" (tạm dịch: Kẻ hồi sinh) đã gây nhiều tranh cãi khi phim khai thác các chủ đề táo bạo như nỗi đau của những người làm cha mẹ, khát khao trả thù, và ranh giới mong manh giữa thiện – ác. Với độ dài 9 tập, tác phẩm được gắn nhãn 18+ bởi yếu tố siêu nhiên, bạo lực tinh thần và tâm lý nặng nề.

Bộ phim mở đầu bằng một vụ án mạng rùng rợn. Sau khi bị cuốn vào một vụ lừa đảo, con gái của Huệ Xuân (Thư Kỳ) rơi vào hôn mê sâu, còn con gái của Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) chết thảm. Hai người mẹ cùng chung nỗi đau mất mát, cùng chứng kiến kẻ chủ mưu bị tuyên án tử nhưng vẫn không thể nguôi ngoai. Trong cơn tuyệt vọng, họ tìm đến một nghi thức tâm linh kỳ bí - hồi sinh linh hồn kẻ thủ ác trong bảy ngày, với mục đích trả thù và truy tìm kho tiền phi pháp có thể cứu sống cô con gái đang hôn mê.

Những ngày ngắn ngủi ấy trở thành cuộc chạy đua giữa lý trí và hận thù. Huệ Xuân và Triệu Tĩnh phải đối mặt với kẻ thù, với chính nỗi ám ảnh trong lòng, và cả với nhau - khi lòng tin bị thử thách, khi ranh giới đúng sai trở nên nhạt nhòa.

Song song với hành trình trả thù của hai người mẹ là câu chuyện của Hoàng Dật Thần (Giả Tịnh Văn), một luật sư có con gái cũng là nạn nhân trong cùng vụ lừa đảo nhưng may mắn sống sót. Với niềm tin tuyệt đối vào pháp luật, cô bị giằng xé giữa niềm thương con và việc chứng kiến hai người phụ nữ đang lựa chọn con đường phi pháp để tìm công lý cho riêng mình.

Phim đặt ra những câu hỏi đầy ám ảnh: Liệu công lý có thật sự tồn tại trong khuôn khổ pháp luật? Liệu lòng thù hận có thể được biện minh khi nó xuất phát từ tình yêu thương vô hạn của người mẹ?

Những nhân vật trong "The Resurrected" bị đẩy vào “vùng xám” - nơi không có câu trả lời đúng tuyệt đối, chỉ còn lại những lựa chọn khiến con người đánh mất bản thân để giữ lại chút hi vọng cuối cùng.

Đạo diễn khéo léo hòa trộn yếu tố tội phạm, kinh dị và siêu nhiên, tạo nên bầu không khí mờ ảo, ám ảnh. Tuy nhiên, yếu tố siêu nhiên trong phim không phải là động cơ chính của câu chuyện mà chỉ như tấm gương soi chiếu tâm lý con người. Dù vậy, một số khán giả cho rằng chi tiết hồi sinh trong bảy ngày được khai thác chưa đủ sâu, khiến khía cạnh tâm linh trở thành phông nền hơn là điểm nhấn, làm giảm tính logic của kịch bản.

Cấu trúc kể chuyện phi tuyến tính - đan xen giữa hiện tại và quá khứ - khiến người xem như rơi vào mê cung ký ức. Những bí mật dần được hé mở qua từng lớp hồi tưởng, thách thức sự kiên nhẫn của khán giả. Nếu nửa đầu phim chậm rãi, nhiều suy tư, thì nửa sau lại tăng tốc với các tình tiết dồn dập, nghẹt thở. Tuy vậy, việc kết hợp quá nhiều mạch truyện - từ báo thù, chuộc lỗi đến bóc trần mạng lưới tội phạm - đôi lúc khiến nhịp phim bị loãng.

Điểm sáng của "The Resurrected" nằm ở dàn diễn viên tài năng. Cả Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết và Giả Tịnh Văn đều là những tên tuổi từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã, và họ đã chứng minh vì sao mình xứng đáng với danh hiệu đó.

Thư Kỳ mang đến một Huệ Xuân đầy nỗi đau, vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương. Cô khiến người xem tin vào hình ảnh một người mẹ đang rơi vào vực thẳm, phải đấu tranh giữa hi vọng cứu con và cơn thù hận mù quáng. Những cảnh khóc của Thư Kỳ không bi lụy mà thấm đẫm cảm xúc, như một vết rách trong tâm hồn người mẹ.

Trái ngược với Huệ Xuân, Lý Tâm Khiết vào vai Triệu Tĩnh với sự lạnh lùng đáng sợ. Bề ngoài điềm tĩnh, ít lời, nhưng ánh mắt của bà luôn ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. Nhân vật của bà như tảng băng bị nứt dần theo thời gian, khi tình yêu thương biến dạng thành khao khát báo thù.

Giả Tịnh Văn thể hiện vai Hoàng Dật Thần bằng sự giằng xé nội tâm tinh tế. Là người duy nhất còn tin vào luật pháp, cô vừa thông cảm vừa sợ hãi trước hành động của hai người mẹ kia. Diễn xuất tiết chế, thông minh của Alyssa giúp nhân vật trở thành điểm cân bằng giữa thiện – ác, lý trí – cảm xúc.

Về mặt hình ảnh, "The Resurrected" được dàn dựng chỉn chu với phong cách điện ảnh. Các cảnh quá khứ được phủ ánh sáng ấm, gợi nhắc ký ức và tình yêu, trong khi hiện tại ngập sắc lạnh xám xanh - biểu tượng cho sự trống rỗng và tuyệt vọng. Đạo diễn sử dụng nhiều góc quay hẹp, cận cảnh khuôn mặt nhân vật, khiến khán giả như bị kéo vào thế giới nội tâm ngột ngạt của họ.

Các cảnh quay dài, ít cắt dựng góp phần tăng cảm giác căng thẳng và chân thực. Nhiều phân đoạn được dàn dựng như một bức tranh - nơi ánh sáng, bóng tối và màu sắc cùng kể câu chuyện. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp phim ghi điểm với giới phê bình quốc tế.

Ngay sau khi phát hành, "The Resurrected" nhanh chóng lọt Top 3 chương trình tiếng Quan Thoại được xem nhiều nhất trên Netflix và nằm trong Top 10 của hơn 10 quốc gia châu Á trong tuần đầu tiên. Dù gây tranh cãi vì yếu tố 18+ và những chi tiết ma mị, bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ nội dung kịch tính, diễn xuất xuất sắc và thông điệp nhân văn sâu sắc.

Nhiều khán giả nhận định, đằng sau lớp vỏ kinh dị và tội ác, "The Resurrected" thực chất là một bản bi ca về tình mẫu tử - thứ tình yêu có thể cứu rỗi, nhưng cũng có thể hủy diệt con người khi bị đẩy đến tận cùng của nỗi đau.