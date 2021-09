Thủ khoa vẫn trượt đại học nếu không có điểm cộng

Tính đến 17h ngày 16/9, điểm chuẩn cao nhất thuộc về trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá), ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm (năm ngoái ngành này lấy 29,25 điểm). Ngành này tuyển 15 chỉ tiêu theo các tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa), C19 (Văn, Sử, GDCD), C20 (Văn, Địa, GDCD) và D01 (Văn, Toán, tiếng Anh).

Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai cả nước là Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân lên tới 30,34 điểm với nữ (khối C00). Cũng trong khối trường công an, ngành Nghiệp vụ An ninh (Học viện An ninh Nhân dân) lấy điểm chuẩn 29,99 với nữ.

Đứng thứ ba là ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với 30 điểm - đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành này lấy điểm chuẩn 30.