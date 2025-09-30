Thu hồi Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết Chương trình thu hồi đối với sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) (model PB2030MI) tại Việt Nam sẽ do Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.
Lý do thu hồi sản phẩm là trong một số trường hợp sử dụng nhất định, pin của sản phẩm có thể bị quá nhiệt, dẫn đến nguy cơ gây ra cháy nổ. Nguyên nhân được xác định do một số vấn đề đã được xác định liên quan đến một số nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Xiaomi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tích nào liên quan đến vấn đề này tại Việt Nam, để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở mức cao, Công ty quyết định tiến hành thu hồi các thiết bị bị ảnh hưởng.
Thông tin về sản phẩm thu hồi như sau:
- Tên sản phẩm: Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)
- Model: PB2030MI
- Thời gian sản xuất: từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024
- Số lượng sản phẩm thu hồi: 87 sản phẩm tại Việt Nam
Thời gian thực hiện chương trình: bắt đầu từ ngày 02 tháng 9 năm 2025 cho đến khi toàn bộ sản phẩm có khuyết tật được thu hồi hoàn toàn.
Người tiêu dùng sẽ được yêu cầu kiểm tra số sê-ri (mã SN) của sản phẩm. Nếu sản phẩm bị lỗi, người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn cách trả lại sản phẩm lỗi miễn phí về kho Xiaomi. Khách hàng sẽ được hoàn tiền đầy đủ cho sản phẩm. Công ty cũng khuyến khích các nhà bán lẻ đăng tải thông báo trên các tài khoản mạng xã hội và/ hoặc trang web của họ để đảm bảo thông tin được tiếp cận rộng rãi nhất có thể.
Công ty Xiaomi sẽ hoàn tiền cho tất cả khách hàng hoàn trả sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty này cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo hoặc báo cáo nào về sự cố xảy ra đối với sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) tại Việt Nam.