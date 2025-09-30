Thu hồi Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết Chương trình thu hồi đối với sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) (model PB2030MI) tại Việt Nam sẽ do Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Lý do thu hồi sản phẩm là trong một số trường hợp sử dụng nhất định, pin của sản phẩm có thể bị quá nhiệt, dẫn đến nguy cơ gây ra cháy nổ. Nguyên nhân được xác định do một số vấn đề đã được xác định liên quan đến một số nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Xiaomi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tích nào liên quan đến vấn đề này tại Việt Nam, để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở mức cao, Công ty quyết định tiến hành thu hồi các thiết bị bị ảnh hưởng.