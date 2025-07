Thu hồi hơn 100 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã chủ động nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đến quyền lợi của người lao động; có sự câu kết, móc nối giữa doanh nghiệp, thậm chí là bị can với cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản nhà nước, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ, theo đúng tinh thần “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ với 4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết luận điều tra 7 vụ án với 127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án với 87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án với 94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án với 221 bị cáo.

Các cơ quan chức năng cũng đã mở rộng điều tra, khởi tố mới 2 vụ án; khởi tố thêm 40 bị can từ 8 vụ án; kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An; ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Với các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 313 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đặc biệt, trong giai đoạn xét xử, nhiều bị cáo và gia đình tự nguyện nộp lại hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 7.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban chỉ đạo đến nay lên 103.854 tỷ đồng (đạt 51,57%).

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ, cả phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm, các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 53 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo; cơ quan chức năng địa phương đã xử lý kỷ luật 43 người đứng đầu do tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 21 trường hợp bị xử lý hình sự; khởi tố mới 416 vụ án với 1.207 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực; nhiều địa phương đã xử lý kỷ luật, khởi tố bị can là cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.