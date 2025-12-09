Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy

Tại cuộc họp, đại diện thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm ngày 10/9, các đơn vị có liên quan đã dừng hoạt động trông xe tại 3/4 gầm cầu (gồm Ngã Tư Vọng, Chương Dương, Mai Dịch). Với gầm cầu Vĩnh Tuy, do lượng xe lớn nên đề nghị Bộ Xây dựng cho lộ trình thực hiện việc này.

Cho ý kiến về việc trên, đại diện Bộ Xây dựng thống nhất quan điểm như chỉ thị đã gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước trước đó, yêu cầu chậm nhất đến 30/10/2025 các tỉnh thành phải di dời các bãi trông giữ, đỗ xe ở gầm cầu.