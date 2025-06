Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 3 loại thuốc cảm, rối loạn cương dương, giảm cân

Quyết định nêu rõ, việc thu hồi được thực hiện căn cứ theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược. Cụ thể, 3 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành do chính cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện ngừng lưu hành các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Các thuốc bị thu hồi gồm:1. Tadalafil 20mg. Số đăng ký: 893110457024 (SĐK cũ: VD-31364-18). Cơ sở đăng ký và sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer-BPC. Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre2. Odistad 120. Số đăng ký: 893100515124 (SĐK cũ: VD-21535-14). Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm. Địa chỉ đăng ký: K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cơ sở sản xuất: Stellapharm - Chi nhánh 1, số 40 Đại lộ Tự Do, KCN VSIP, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

3. Vacobufen 400. Cơ sở đăng ký và sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Vacopharm. Địa chỉ đăng ký: 59 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An. Địa chỉ sản xuất: Km 1954, Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, tỉnh Long An