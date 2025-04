Thu hồi 12 loại sữa giả trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn số 832 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP; Sở An toàn thực phẩm TP HCM; Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả trên thị trường.

Hình ảnh sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng được xác định là hàng giả

Đồng thời, phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.