Thu hoạch quả bí ngô hơn 170kg, người đàn ông ở Lâm Đồng có quyết định bất ngờ

Quả bí ngô khổng lồ

Hôm 26/8, anh Nguyễn Nhật Quang (40 tuổi) sống tại phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng (phường 9, TP Đà Lạt cũ) đã thu hoạch thành công một quả bí ngô Cucurbita maxima ‘Atlantic Giant’ tại trang trại ở phường Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng.

Quả bí ngô được 5-6 người khiêng. Nguồn video: Nhân vật cung cấp

Để đưa quả bí về kho, anh Quang phải nhờ đến 5 - 6 nhân công mới khiêng nổi. Qua cân đo, quả bí ngô có trọng lượng hơn 170kg, chu vi 2,8m và cao 70cm. Quả bí có màu sắc tươi sáng, hình dáng cân đối khiến mọi người thích thú.

Anh Quang và chị gái bên quả bí ngô khổng lồ

Anh Quang cho biết, để trồng được quả bí ngô khổng lồ, anh đã dành nhiều năm chọn lọc giống và cải thiện kỹ thuật.