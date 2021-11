Thu gọn cánh mũi đẹp với bác sĩ giỏi khéo tay

Nếu muốn dáng mũi sau chỉnh sửa có độ bền như ý, thì việc lựa chọn phương pháp tiểu phẫu có thể phù hợp hơn so với các giải pháp như sử dụng kẹp, serum, filler.

Thu gọn cánh mũi là một kỹ thuật sửa mũi nhằm làm 2 bên cánh mũi thon gọn lại. Phương pháp này được áp dụng với những trường hợp cánh mũi bị to bè, quá dày hoặc quá thô, lỗ mũi bị mất cân xứng.

Thu gọn cánh mũi có ảnh hưởng gì không?

Dù muốn thu gọn cánh mũi, nhưng nhiều người cũng lo ngại việc làm nhỏ lại mũi sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của mũi hoặc là mũi biến chứng, cắt rạch, để lại sẹo, ảnh hưởng đến nhan sắc cũng như cuộc sống thường nhật.

Cánh mũi sau khi chỉnh sửa duy trì lâu dài, không ảnh hưởng sức khỏe hay chức năng mũi

So với các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ có sự can thiệp sâu khác, việc làm đẹp này chỉ là một tiểu phẫu đơn giản. Nó chỉ can thiệp đến mô mềm và sụn mũi.Kỹ thuật này không xâm lấn đến mạch máu, tế bào cơ thể hay hệ thống dây thần kinh.

Do đó, nếu tuân thủ đúng các biện pháp chăm sóc cũng như lựa chọn cơ sở thẩm mỹ phù hợp, an toàn, kỹ thuật này thường không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi sinh hoạt và chức năng của mũi đều sẽ diễn ra bình thường sau tiểu phẫu, ngoài ra khách hàng có thể không cần phải nghỉ dưỡng hay kiêng cữ quá nhiều.

Có nên thu gọn cánh mũi?

Dù nam hay nữ, sở hữu một dáng mũi kém duyên cũng có thể sẽ khiến bạn mất tự tin rất nhiều, một tiểu phẫu nhỏ có thể giúp bạn khắc phục được nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, dù là tiểu phẫu, nhưng việc cắt hay cuộn để thu cánh mũi cũng sẽ để lại các sự cố như thực hiện không đều 2 bên hoặc để sẹo.Vì vậy, nếu có nhu cầu làm đẹp, bạn nên cân nhắc chọn bác sĩ nào có tay nghề, địa chỉ uy tín, đảm bảo các quy định thẩm mỹ, an toàn như vậy thì chẳng còn gì phải lo lắng về việc thu gọn cánh mũi.

Bác sĩ khéo tay thu gọn cánh mũi đẹp