Thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng

Tối 24/3, tại ngôi nhà của bà Nguyễn Phương Hằng địa chỉ số 17 - 19 Ngô Đức Kế, quận 1, lực lượng công an đã túc trực để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực. Sau khi khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM đã khám xét nơi ở của bà này.



Việc khám xét bắt đầu vào 20h và kết thúc vào lúc 22h30. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, sau buổi khám xét, nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng công an vận chuyển lên xe.