Thu giữ 21 xe Rolls-Royce, Mercedes, Maybach của nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Tối ngày 19-2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm, gồm: Chợ Quê cafe (Địa chỉ số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình, (Địa chỉ số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm): Skyline Cafe (Địa chỉ số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương khác như TP.HCM, TP Phú Quốc.

Những người liên quan trong vụ án. Ảnh CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đấu tranh triệt phá.