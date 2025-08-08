Thư giãn trong căn nhà với màu trắng tinh khôi ở TPHCM

Trong nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt, ngôi nhà ba tầng này mở ra một cách sống mới: sâu lắng, tinh giản và gần gũi với thiên nhiên.

Với diện tích 200m2, Kavya House được thiết kế cho một gia đình trẻ mong muốn tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và hơi thở thiên nhiên. Ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp không gian, cây xanh hiện diện trong từng khoảng trống và các vật liệu không mộc mạc như gỗ, đá, bê tông trần mang lại cảm giác gần gũi và bền vững. Tất cả được đan cài khéo léo để mỗi căn phòng, mỗi góc nhỏ trong nhà đều trở thành nơi lưu giữ cảm xúc và tìm kiếm sự an yên.