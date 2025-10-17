Thủ đoạn 'phù phép' thịt trâu giá rẻ thành bò Wagyu

Mới đây, sau một thời gian dài trinh sát, Đội 7 – Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội triệt phá một đường dây “hô biến” thịt trâu thành thịt bò thượng hạng, hoạt động tinh vi suốt nhiều tháng qua.

"Biến hình" chỉ trong vài phút﻿

Theo đại diện của Phòng Cảnh sát kinh tế, những manh mối để khám phá vụ việc bắt đầu từ số liệu của Cục Hải quan. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 103 nghìn tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Loại thịt này chủ yếu được lấy từ trâu sữa hết tuổi khai thác, chất lượng kém, thớ thịt dai và nhạt.

Loại thịt trâu Ấn độ giá rẻ được nhóm đối tượng dùng để hồ biến thành bò Wagyu

Điều bất ngờ là dù nhập khẩu số lượng lớn, thịt trâu Ấn Độ gần như “biến mất” khỏi thị trường tiêu dùng, không thấy xuất hiện trong các chợ truyền thống hay siêu thị. Để trả lời cho câu hỏi hàng trăm nghìn tấn thịt trâu đó đã đi đâu, lần theo những manh mối, nhóm trinh sát bất ngờ phát hiện một lượng lớn thịt trâu được nhập về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida. Sau nhiều ngày trinh sát, các cán bộ phát hiện hàng chục tấn thịt trâu và nguyên liệu phụ gia được chuyển vào công ty này thì lại có hàng chục tấn “bò Wagyu” được đưa lên xe chuyển ra thị trường. Điều đáng nói là số “bò Wagyu” này lại tìm đến các quán ăn, nhà hàng 5 sao đắt đỏ ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với mức giá nhập từ 400 đến 600 nghìn đồng/kg.