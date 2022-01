Thủ đoạn lừa tiền tinh vi của Tịnh Thất Bồng Lai

Giai đoạn năm 1990, ông Vân lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa… chuyên tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép. Theo Vietnamnet, vào thời điểm trên có nhiều thông tin phản ánh việc mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện và bạo hành trẻ em tại đây, nhưng do chưa đủ thông tin để điều tra, xử lý nên chính quyền huyện Bình Chánh đã dẹp bỏ cơ sở trên. Đến năm 2014, ông Vân lại xuất hiện với vai trò đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai”, một hình thức “bình mới rượu cũ”. Thực tế, theo xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Long An, “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ được giới thiệu là “chú tiểu”, trẻ mồ côi… sự thật là đang sống cùng mẹ ruột, có giấy tờ khai sinh nhưng tên cha bị giấu đi một cách có ý đồ. Ngoài ra, những người hiện tại đang sống cùng, nhận là “đệ tử” của ông Vân thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. Mới đây, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, xuất hiện một người giới thiệu là Lê Thanh Minh Tùng, công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và “Tịnh thất Bồng Lai”. Ông Tùng tự công bố mình là sản phẩm “loạn luân” của ông Vân và một người cận huyết, ông từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm. Mạo danh Hòa thượng, sư cô, chú tiểu Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết, ông mới nghe thông tin trên báo chí phản ánh về việc Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án và điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai". Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, chắc chắn cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ các hành vi và có đầy đủ bằng chứng nên đã tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi loạn luân liên quan đến ông Lê Tùng Vân đang được điều tra, Hòa thượng Thích Minh Thiện cho hay, như báo chí có phản ánh thì cơ quan điều tra đã có kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra. "Tôi nghĩ chắc chắn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm ở đây", Hòa thượng Thiện nói với tờ báo trên.

Thời gian qua, nơi đây đã mạo xưng là "chùa", "tịnh thất", "thiền am", nuôi trẻ mồ côi, đặc biệt, nơi đây trong nhiều năm còn đồn thổi và phao tin "hoa ưu đàm" để thu hút quần chúng hiếu kỳ, gây xôn xao dư luận và hiểu lầm về Phật giáo.



Bên cạnh đó, dù lạm dụng pháp phục tu sĩ nhưng lại cho những đứa trẻ đóng giả Phật, có những lời nói xúc phạm, phản bác Phật giáo, làm nhiều việc không phù hợp khiến dư luận bức xúc.



"Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền Am bên bờ vũ trụ" chỉ là mạo xưng, những người ở đây dù cạo đầu, mặc quần áo nâu không phải là tu sĩ Phật giáo, không do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.



Họ mạo danh Hòa thượng, sư cô, chú tiểu, lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình.



Những chiêu trò tinh vi



Theo Vietnamnet, việc “Tịnh thất Bồng Lai” đưa ra những thông tin giả dối để trục lợi từ thiện, đến nay dần được làm rõ. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân và những người sống cùng có những cách thức bài bản, tinh vi để qua mặt cộng đồng trong suốt thời gian dài.



Đầu tiên phải kể đến là việc, một số cá nhân trong “Tịnh thất Bồng Lai” luôn ý thức xây dựng hình ảnh trước cộng đồng, một cách có tính toán.



Cụ thể, năm 2014, 'đệ tử' Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” và đạt giải Á quân.

Ba năm sau, hai người giới thiệu là “tu sĩ” Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được “Thầy ông nội” nhận nuôi.



Liên tiếp hai năm sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia 2 mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đạt giải cao.



Chính hình ảnh 5 đứa trẻ mồ côi đáng yêu đó mà nguồn từ thiện trong và ngoài nước liên tục đổ về “Tịnh thất Bồng Lai”.



Hàng loạt kênh Youtube từ “lò” của “Tịnh thất Bồng Lai” ra đời như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical… Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi, tranh thủ những tấm lòng vàng quyên tiền từ thiện.



Trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Mới đây, khi bị phanh phui, thông tin số tài khoản đã bị gỡ bỏ.



Chưa kể, những cá nhân ở “Tịnh thất Bồng Lai” còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện.



Khi vụ việc bị phanh phui trục lợi từ thiện thì ông Nhất Nguyên có kiểu lý giải “cùn”, kiểu như: ở đây không phải là chùa, là người tu tại gia, đâu có kêu gọi mạnh thương quân mà họ tự gửi vào…



Trong một báo cáo của chính quyền Long An về “Tịnh thất Bồng Lai” có chỉ rõ ra vấn đề của một số game show dễ dãi và trách nhiệm của một công ty truyền thông. Đó là “truyền thông thái quá” về tụ điểm “Tịnh thất Bồng Lai” và sự bùng phát của mạng xã hội đã tạo điều kiện cho tụ điểm này “lừa dối” cộng đồng trong suốt một thời gian dài.