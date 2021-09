Thủ đoạn lừa đảo mới trong mùa dịch Covid-19

Theo trung tá Nguyễn Thanh Cao, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, các website lừa đảo hầu hết đều mang tên miền, máy chủ đặt tại nước ngoài nên rất khó hoặc không thể thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan điều tra Long An cho thấy máy chủ hệ thống quản lý tên miền nói trên có địa chỉ IP đặt tại Hong Kong. Sau khi người dân chuyển khoản để đầu tư thì được các đối tượng yêu cầu nộp thêm các khoản tiền để kích hoạt Fastpay để được rút hoa hồng ra từ hệ thống, nhưng sau đó, hệ thống không phản hồi, các đối tượng đứng đầu các nhóm Zalo khóa tài khoản, bị hại không thể liên lạc được. Với thủ đoạn này các đối tượng đã lừa được nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoạt động của các sàn giao dịch điện tử và kinh doanh đa cấp hiện nay chưa được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là hoạt động hợp pháp, nên người tham gia vào các hình thức kinh doanh này không được bảo vệ bởi chính sách pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, việc nộp tiền thông qua các hình thức chuyển khoản, chuyển đổi thành tiền ảo hoặc ngoại tệ vào các tài khoản, accout, ID được tạo ra bởi các phần mềm, website do các đối tượng xây dựng, lập trình... trên hệ thống internet là không đảm bảo, không có cơ sở truy vết, thu hồi do máy chủ hệ thống thường đặt tại nước ngoài, do các đối tượng thuê để hoạt động phạm tội.

Do vậy, người dân cần cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động trên, tránh tâm lý hám lợi, làm giàu nhanh bằng các hình thức đầu tư trực tuyến, bỏ vốn ít, lợi nhuận cao nhưng xác suất rủi ro rất lớn.