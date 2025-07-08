Thủ đoạn lừa đảo mới: Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

Hôm nay (7/8) Phòng CSGT, Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả mạo.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia “giả” với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thật. Đồng thời, chúng còn giả Tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongs.top/vn”.