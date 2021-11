Thủ đoạn lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 930 triệu của các cựu kế toán bệnh viện

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2014, Đặng Hồ Vân Thảo (tổ trưởng tổ nội trú), Lê Thị Thu Hiền và Phạm Thị Ái Nhân đều là kế toán viên tại tổ nội trú Bộ phận thu viện phí (Phòng Tài chính - Kế hoạch BV Bà Rịa), được phân công thực hiện việc thu và thanh toán tiền tạm ứng viện phí cho những bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú tại bệnh viện.

Thời điểm này, do biết được việc quản lý, lưu giữ hồ sơ chứng từ chi trả tạm ứng viện phí thiếu chặt chẽ và hệ thống phần mềm in biên nhận thu tạm ứng viện phí có thể in thêm phiếu cùng số seri mà không nhảy số, không cảnh báo số lần in thêm nên Thảo, Hiền và Nhân đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền của BV.

Thủ đoạn của các bị cáo là tự ý rút chứng từ biên nhận thu tạm ứng viện phí (liên hồng) trong hồ sơ đã chi trả lại tiền tạm ứng viện phí hoặc tự ý in thêm biên nhận (liên hồng) cùng số seri rồi ghi khống tên bệnh nhân cùng số tiền tương ứng với số tiền chi trả viện phí trước đó, sau đó ký khống tên bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân trên bảng kê chi trả tiền tạm ứng viện phí vào những ngày khác nhau để tiếp tục làm thủ tục thanh toán tạm ứng viện phí.

Sau đó, Thảo, Nhân và Hiền quyết toán với thủ quỹ bệnh viện số tiền phải nộp bằng số tiền thu tạm ứng viện phí của bệnh nhân nhập viện phát sinh mới trong ngày làm việc, trừ đi số tiền chi trả tạm ứng viện phí, bao gồm các chứng từ đã lập khống để chiếm đoạt tiền của bệnh viện.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định, Thảo đã lập khống 648 trường hợp chiếm hưởng tổng số tiền hơn 765 triệu đồng, Hiền lập khống 152 trường hợp chiếm tống số tiền gần 84 triệu đồng và Nhân lập khống 132 trường hợp chiếm tống số tiền hơn 80 triệu đồng. Tổng số tiền BV Bà Rịa bị chiếm đoạt gần 930 triệu đồng.