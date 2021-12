Thủ đoạn kiếm tiền của cô gái cởi nội y trên cầu, đăng 54 clip sex lên mạng

Your browser does not support the audio element.

Liên quan vụ việc T.T.M.T. (sinh năm 1996, trú phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa bị khởi tố vì hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Công an TP Huế cho biết, vào khoảng tháng 5/2021, T. đã đăng nhập vào một trang web khiêu dâm của nước ngoài và đăng ký làm thành viên.

T. đã đăng tải clip và ảnh khiêu dâm do T. tự làm; thậm chí có cả nhiều clip quay cảnh quan hệ tình dục giữa T. và bạn trai...