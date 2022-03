Thủ đoạn cựu giáo viên chơi phường hụi, lừa bán đất chiếm hàng tỷ đồng

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai, SN 1962, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Mai là giáo viên đã nghỉ hưu.

Theo tài liệu từ CQĐT, mới đây Công an huyện Hưng Nguyên nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân trên địa bàn các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc và Tp.Vinh về việc đối tượng Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.