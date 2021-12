Thủ đoạn chi tiền ngoài hợp đồng của "bộ sậu" Công ty Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Các đối tượng nhận tiền ngoài hợp đồng chỉ liên lạc với... vợ Phan Quốc Việt

Tại cơ quan điều tra, Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) khai, khách hàng của công ty là các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), các bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến quận, huyện trên cả nước.

Theo lời khai của Hiệp tại cơ quan điều tra, để đảm bảo việc chi tiền ngoài hợp đồng không bị cơ quan chức năng phát hiện, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền qua các số tài khoản này, dưới hình thức là mua trang thiết bị, nguyên vật liệu phòng dịch.

Để thực hiện chi tiền ngoài hợp đồng cho các đối tượng, Hiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin và số tài khoản của bên nhận, tỷ lệ % cho bộ phận kế toán do Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á phụ trách để chuyển tiền.

Phan Tôn Noel Thảo khai tại Cơ quan điều tra, đã tham gia cùng công ty chi tiền cho CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện trên cả nước.

"Việc chi tiền này là chi tiền mua bán các đơn hàng test covid-19, trang thiết bị y tế với các CDC và bệnh viện. Số tiền chuyển nhiều phụ thuộc vào vào số lượng hàng đặt, ít khoảng 500 triệu đồng, nhiều khoảng một trăm tỷ đồng. Công ty Việt Á làm việc với rất nhiều đơn vị trên cả nước", Thảo khai tại cơ quan điều tra.

Để việc chi tiền ngoài hợp đồng cho các đối tượng được trót lọt, tất cả các hộ kinh doanh cá nhân, hộ kinh doanh cá thể dùng để chuyển tiền đều liên kết với số điện thoại của vợ Phan Quốc Việt.