Thú có túi tiến hóa hơn con người ở điểm nào?

Nói như vậy, những loài thú có túi, điển hình như kangaroo, chuột túi, gấu koala... thực sự đã thể hiện kiểu phát triển chuyên biệt hơn, đòi hỏi những thay đổi lớn hơn về đặc điểm so với tổ tiên chung.

Chi tiết mà chúng ta thấy rõ nhất là cách thức sinh sản của chúng. Theo đó, thú có túi sở hữu cơ chế đặc biệt, giúp chúng sinh ra những con non được trú ngụ bên trong một cái túi nằm ở bụng mẹ.

Nhờ vậy, con non được sinh ra sớm hơn rất nhiều so với các loài động vật có vú khác. Thú có túi mẹ cũng không phải phát triển hệ thống phức tạp bao gồm nhau thai, màng ối, dạ con... để bảo vệ con non trong cơ thể mình.