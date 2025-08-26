Thu 100 tỷ sau 3 ngày, 'Mưa đỏ' viết lại lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam

Tuy gây sốt phòng vé nhưng Mưa đỏ cũng chứng kiến chuyện đáng buồn và đáng lên án khi nhiều khán giả xem phim đã quay lại rất nhiều phân đoạn quan trọng của phim và đưa lên mạng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ chị buồn và xót xa vì công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời, 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến… cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Nữ đạo diễn sau đó lên tiếng xin khán giả đi xem phim dừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. "Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau".

Dù vậy, Mưa đỏ gần như đè bẹp tất cả các phim còn lại đang chiếu tại rạp. Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành bị đẩy xuống vị trí á quân. Cuối tuần qua, phim thu thêm 16 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của phim tại Việt Nam hiện tại lên 122 tỷ đồng. Phim Shin Cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay về thứ 3 với 3,6 tỷ đồng. Mang mẹ đi bỏ đứng thứ 4 phòng vé và hiện cán mốc 170 tỷ đồng.

Mưa đỏ được dự đoán tiếp tục lập nên những kỷ lục mới trong tuần này và dịp lễ 2/9.