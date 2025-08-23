Thót tim hành trình giải cứu chàng trai 22 tuổi khỏi 'địa ngục trần gian' ở Campuchia

Tháng 10/2024, thông tin Rơ Mah Giú (22 tuổi, làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) bị lừa sang Campuchia khiến bà con lối xóm bàng hoàng. Kể từ ngày con trai gặp nạn, bà Rơ Mah Psem như người mất hồn, nỗi buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt vốn già nua, khắc khổ.

Tháng 2/2025, anh Rơ Mah Hyiu (25 tuổi), anh trai của Rơ Mah Giú cho biết, tháng 7/2024, Giú thông báo có người bạn gọi điện rủ ra Hà Nội làm việc. Dù gia đình gặng hỏi nhưng Giú không nói bạn tên gì, rủ đi làm việc gì và cụ thể ở đâu.

“Sau khi đi làm được một thời gian, Giú gọi điện thoại cho tôi và nhờ chuyển tiền để mua vé xe về quê. Vài ngày sau khi nhận tiền, Giú lại gọi điện cho biết đang ở TPHCM, sẽ đi làm cho một người đàn ông mới quen, tiền công 550.000 đồng/ngày”, anh Rơ Mah Hyiu nhớ lại.

Mới đây, bà Rơ Mah Psem chia sẻ, sau gần 5 tháng gửi đơn cầu cứu, ngày 17/6/2025, Rơ Mah Giú đã được Công an xã Ia O phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đưa về địa phương trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và bà con lối xóm. Dù đã được về với gia đình nhưng con trai bà vẫn chưa hết ám ảnh về quãng thời gian bị đánh đập, chích điện tại hang ổ của bọn lừa đảo.