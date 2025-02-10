Thót tim cứu bé trai bị nước lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh

"Gia đình anh Tiến có ki-ốt gần khu vực cháu bé gặp nạn. Phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ cứu sống cháu bé", lãnh đạo xã Kim Hoa thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.

"Lãnh đạo xã vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất về hành động dũng cảm nói trên. Chiều nay, xã sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với công dân Thế Anh", ông Nam nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn xã Kim Hoa bị nước lũ bủa vây, cô lập.