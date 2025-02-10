Thót tim cứu bé trai bị nước lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh

Thiện Lương| 02/10/2025 16:43

Trong lúc đạp xe qua đoạn đường bị ngập lũ, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị nước lũ cuốn trôi. Một người đàn ông ở gần đó phát hiện và cứu cháu bé lên bờ an toàn.

Ngày 2/10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc đạp xe qua đoạn đường thuộc chợ Đình, thôn Nam Thủy, cháu Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) bị rơi xuống khu vực nước sâu và bị nước lũ cuốn trôi.

z7073162524088_4592f063eb70b294d099e83c1fca7fa1.jpg
Hình ảnh bé trai bị rơi xuống dòng nước lũ. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh (SN 1984, trú xã Kim Hoa) đã lao xuống dòng nước lũ, cứu bé trai đưa vào bờ an toàn.

"Gia đình anh Tiến có ki-ốt gần khu vực cháu bé gặp nạn. Phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ cứu sống cháu bé", lãnh đạo xã Kim Hoa thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.

"Lãnh đạo xã vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất về hành động dũng cảm nói trên. Chiều nay, xã sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với công dân Thế Anh", ông Nam nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn xã Kim Hoa bị nước lũ bủa vây, cô lập.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thot-tim-cuu-be-trai-bi-nuoc-lu-cuon-troi-o-ha-tinh-2448379.html
