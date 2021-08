Thót tim cậu bé ngã lộn từ ghế ăn dặm xuống, phản ứng của ông bố khiến dân tình thở phào

Những lưu ý để đảm bảo an toàn khi cho bé ngồi ghế ăn dặm:

- Kiểm tra độ chắc chắn của ghế trước khi cho trẻ ngồi: Trước khi cho trẻ ngồi vào ghế, bố mẹ nên kiểm tra xem ghế có dễ xê dịch không. Nếu ghế có bánh xe, hãy kiểm tra xem bánh xe đã khóa chưa.

- Chọn loại ghế chắc chắn với phần đáy ghế rộng: Nên chọn mua loại ghế ăn dặm có trọng tâm thấp để ghế không dễ bị đổ. Các chân càng cách xa nhau thì ghế sẽ càng vững.

- Kiểm tra dây an toàn thật kỹ: Để đảm bảo an toàn, bố mẹ hãy chọn dây an toàn có đầy đủ đai vai, đai bụng và đai chân thay vì những ghế chỉ có đai bụng. Khi đã đặt con vào ghế, hãy nhớ khóa hết các đai thật chắc chắn để con không ngã khỏi ghế.

- Kiểm tra bàn ăn: Bố mẹ nên kiểm tra bàn ăn xem có những vật có thể gây nguy hiểm cho con như: những món dễ gây nghẹn, vật nhọn, đồ nóng hay thậm chí cả khăn trải bàn. Lưu ý nên đặt những vật này ngoài tầm với của trẻ hay đặt ghế ra xa hơn để trẻ ngồi ghế ăn dặm an toàn hơn.

- Luôn để mắt đến con: Khi bé ngồi ăn trên ghế, bạn luôn cần để mắt đến con để xử lý kịp thời những chuyện có thể xảy ra. Vì không có gì là an toàn tuyệt đối với con trẻ cả. Ngay cả khi bạn chỉ để đồ ăn mềm xung quanh, bé vẫn có nguy cơ bị nghẹn vì con chỉ đang trong quá trình tập ăn.

Theo Nhịp Sống Việt