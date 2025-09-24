Clip

Thót tim cảnh tài xế cứu xe giữa trận lở bùn kinh hoàng

24/09/2025 09:24
MỸ – Đoạn video ghi lại cảnh tượng thót tim khi một tài xế vật lộn cứu chiếc xe khỏi trận lũ bùn dữ dội do cơn bão Mario gây ra tại Oak Glen, bang California.

Theo Fox Weather/ New York Post

