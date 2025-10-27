Thót tim cảnh nhóm người khiêng quan tài băng qua dòng lũ dữ

Theo hình ảnh trên clip, hai bờ suối chỉ cách nhau chừng khoảng 20 m. Trên mặt suối nước chảy cuồn cuộn, dưới đáy đá lởm chởm. Nhóm người đi trước dùng dây (bằng cây rừng) làm điểm tựa để nhóm còn lại khiêng quan tài men theo.

Có thời điểm, nhóm người sụp chân xuống hốc đá, chiếc quan tài nghiêng ngã, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng bằng sự cố gắng của tất cả mọi người, cuối cùng người quá cố cũng được đưa sang bên kia bờ.