Thót tim cảnh người dân khiêng xe máy vượt lũ dữ

Sáng 29/11, thông tin từ UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở; nhất là tuyến quốc lộ 40B từ TP Tam Kỳ lên.

Tuyến đường xã Trà Linh lên Măng Lùng, vùng trồng sâm Ngọc Linh bị sạt lở nặng trong sáng nay.

Đến trưa 29/11, trời vẫn còn đang còn rất to. Huyện Nam Trà My đang chỉ đạo 10 xã chủ động di dời dân nếu có dấu hiệu sạt lở tại các khu dân cư.