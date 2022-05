Thót tim cảnh em bé chạy ra đường, may mắn ngăn kịp trước đầu ô tô

"Sao không tự tát vào mặt mình mấy cái đi lại đánh con bé? Bố mẹ sai lại đổ lỗi lên con cái là sao?";

"Lỗi của mẹ mà lại đánh con? Nhiều ông bố bà mẹ cứ có cách hành xử như vậy bảo sao sau này con cái nó dễ dàng thỏa hiệp với bạo lực";

"Theo ý kiến của em, cũng là 1 người mẹ đang có con bé gần 3 tuổi nhà cũng mặt đường to: Thứ nhất, nhiều khi ông bà bố mẹ trông nhưng có thể có lí do gì đó mất vài giây lơ là không để ý bé là bé đã chạy khỏi tầm mắt, hoặc các bé chơi với nhau chạy đuổi nhau phi ra ngõ, ra đường. Thứ 2, phản xạ của mọi người khi thấy con mình chạy ra như thế cũng sẽ rất hoảng, lo thôi, vỗ mông bé như là cảnh cáo bé lần sau không được thế, chứ có gì là to tát đâu mọi người ơi";

"Bà mẹ ấy đánh con như 1 phản xạ vì quá sốc trong tình huống đó thôi, cũng thông cảm được. Quá may vì đã phản ứng kịp. Đánh con thì nên hạn chế tối đa và không đánh lần nào là hơn cả. Nhưng nhà gần đường và có con nhỏ thì không thể để tơ hơ thế được";