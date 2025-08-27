Thót tim cảnh cứu vớt một người dân bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Lê Dương| 27/08/2025 19:31

Trong lúc nước lũ trên sông Bưởi (xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) dâng cao, một người đàn ông bất ngờ bị cuốn trôi. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời dùng ca nô lao ra ứng cứu.

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11h30 ngày 27/8, khi lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực sông Bưởi, xã Kim Tân, thì phát hiện một người đàn ông bị nước lũ cuốn.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn P. (42 tuổi), trú tại xã Thạch Bình. Thời điểm xảy ra sự việc, ông P. đang trên đường đi làm về thì bị trượt chân và rơi xuống dòng lũ. Khi được phát hiện, ông P. đang chới với, cố bám vào thân cột điện giữa dòng nước chảy xiết.

z6949812809551_041b5f8141f4864b587ac3496b1ef280.jpg
Ông P. được sơ cứu tại chỗ. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã sử dụng ca nô chuyên dụng tiếp cận hiện trường và kịp thời đưa nạn nhân vào bờ. Sau khi được sơ cấp cứu, ông P. được bàn giao cho lực lượng y tế xã Kim Tân để chăm sóc.

Hiện sức khỏe ông P. đã ổn định và được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thot-tim-canh-cuu-vot-mot-nguoi-dan-bi-lu-cuon-troi-o-thanh-hoa-2436817.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/thot-tim-canh-cuu-vot-mot-nguoi-dan-bi-lu-cuon-troi-o-thanh-hoa-2436817.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Thót tim cảnh cứu vớt một người dân bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO