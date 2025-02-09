Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp

Hình ảnh từ camera cho thấy, có 6 người lớn tập trung dưới sân, giơ tay sẵn sàng đón em bé sắp rơi xuống từ ban công tầng 2. Trong đó, một người đàn ông và một phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm, giữ tư thế vững để đỡ bé.

Đoạn video thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trên TikTok, video đạt gần 100.000 lượt xem và được chia sẻ rộng rãi.

Khoảng 40 giây sau, em bé rơi xuống và may mắn được đón trọn, thoát nạn trong gang tấc. Khoảnh khắc nguy hiểm này khiến người xem thót tim.

Dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều về sự việc: “Phúc đức cho gia đình là em bé an toàn, tình huống quá nguy hiểm”; “Người đàn ông và người phụ nữ phản ứng nhanh nhạy, kịp thời. Tuy nhiên, sẽ an toàn hơn nếu lấy chăn hoặc đệm ra đỡ bé”...

Trao đổi với PV, anh T. (SN 1989, xã Quốc Oai, Hà Nội) xác nhận mình là người đăng tải đoạn video trên. Anh là chú ruột của bé trai gặp nạn và đoạn video được trích từ camera gia đình.