Thót tim cảnh 2 bé trai leo ra ngoài ban công tầng 13, làm động tác 'hít xà đơn'

Người quay video cho biết, khi phát hiện sự việc, anh “không dám chậm một phút” và lập tức liên hệ ban quản lý tòa nhà. Chỉ khoảng 2 phút sau, bảo vệ cùng phụ huynh đã đưa được 2 bé vào nhà an toàn.

“Khi đó tôi rất lo lắng nhưng không dám hét lớn vì sợ các cháu giật mình, dẫn đến tai nạn. May mắn là mọi người phản ứng nhanh, tránh được thảm kịch”, nhân chứng kể và cho biết sự việc xảy ra tại tầng 13.

Chiều 10/8, cán bộ địa phương cho hay, lúc xảy ra vụ việc, bố của các bé đã đi ra ngoài, trong nhà không có người lớn. Hai bé tự trèo ra ngoài ban công.

Sau khi được giải cứu, gia đình các bé đã được nhắc nhở, tuyệt đối không để trẻ ở nhà một mình, đồng thời nên cải tạo ban công để đảm bảo an toàn, ngăn trẻ leo trèo ra ngoài, theo thông tin từ Sohu.