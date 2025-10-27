Thông tin vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào 25/10 - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh. Ban đầu, cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.