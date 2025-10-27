Thông tin vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Tiến Dũng| 27/10/2025 12:39

Sự việc xảy ra vào sáng 25/10 tại hồ Hoàn Kiếm. Công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để lấy vân tay, làm rõ danh tính nạn nhân.

Liên quan đến đoạn clip cô gái nghi bị đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm đang lan truyền trên mạng xã hội, ngày 27/10, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định cô gái có dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.

Untitled 1 copy.png
Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào 25/10 - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh. Ban đầu, cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thong-tin-vu-co-gai-nhay-xuong-ho-hoan-kiem-tu-vong-2456657.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/thong-tin-vu-co-gai-nhay-xuong-ho-hoan-kiem-tu-vong-2456657.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Thông tin vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO