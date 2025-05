Thông tin về sự cố giàn khoan tại mỏ Sông Đốc

Mỏ Sông Đốc nằm cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Nam, được phát hiện và tuyên bố thương mại vào năm 2006. Đây là mỏ có quy mô nhỏ, với sản lượng theo dự kiến khoảng 28.000 thùng dầu mỗi ngày.

Trước đây, mỏ do tổ hợp 3 nhà thầu vận hành, gồm: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) nắm 40% cổ phần, Petronas Carogali Overseas Sdn.Bhd (Malaysia) và Talisman Vietnam Ltd cùng giữ 30%. Tuy nhiên, do chi phí khai thác cao và sản lượng giảm xuống dưới mức hiệu quả kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt rút lui.

Tháng 11-2013, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được giao tiếp tục vận hành và khai thác tận thu mỏ. Cuối năm trước, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC) khởi động dự án để đóng hủy giếng dầu và di dời giàn khoan Sông Đốc.