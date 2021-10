Thông tin 'trưởng công an phường đi khách sạn với một nữ F0' là tin đồn thất thiệt

"Sau khi truy vết dịch tễ, nếu có thì chắc chắn anh trưởng công an đã đi cách ly, còn đằng này anh ấy vẫn ngày đêm bù đầu chống dịch", ông Vinh nói với nguồn trên.

Theo báo Dân Việt, sau khi có tin đồn, trưởng công an phường đã báo cáo cho phường và làm tường trình gửi Công an TP. Cà Mau, yêu cầu làm rõ tin đồn. UBND phường 8 đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an thành phố để đề nghị tiếp tục xác minh, xử lý đúng quy định.