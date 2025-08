Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến tại Hà Nội diễn ra từ 9-11h sáng 4/8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu 10h30' cùng ngày. Hỏa táng sẽ được thực hiện tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Lễ viếng tại quê nhà Nghệ An từ 10-14h ngày 6/8/2025 tại xã Nam Kim Hoa, xã Trung Lộc, Nghệ An. Lễ an táng 15h30' cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ), Nghệ An.