Thông tin nhạy cảm liên quan đến Hoa hậu Đỗ Hà

Vào tối 22/10, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia Viết Vương được tổ chức sang trọng tại thành phố Đồng Hới. Được biết, đã có hơn 1.000 khách mời tới chung vui với cặp đôi và gia đình.

Sau hôn lễ, người đẹp sinh năm 2001 bất ngờ vướng vào ồn ào trên mạng xã hội. Hoa hậu Đỗ Hà bị cho rằng đi soi trang cá nhân của người yêu cũ chồng. Cụ thể, một tài khoản có tên K.T gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh chụp màn hình thông báo tài khoản TikTok tick xanh tên Đỗ Thị Hà có hành động thêm ảnh của cô vào mục Yêu thích.

Người này tự nhận là người yêu cũ của thiếu gia Viết Vương, còn viết dòng trạng thái ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường". Hiện tại bài đăng này đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.