Thông tin mới về việc Hà Nội kiểm soát người nhập cảnh từ ngày 1/1/2022

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký, ban hành văn bản triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Thời gian áp dụng biện pháp này được ấn định kể từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, đối với người nhập cảnh vào Hà Nội phải luôn thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Việc vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu về nơi lưu trú cần thực hiện nghiêm 5K; phương tiện vận chuyển hạn chế dừng đỗ dọc đường. Trong trường hợp phải dừng đỗ dọc đường thì thực hiện các biện pháp an toàn để phòng, chống dịch Covid-19.