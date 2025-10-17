Thông tin mới về Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ

Theo tờ Mag-X của Nhật Bản, dù mẫu Land Cruiser cỡ nhỏ không xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, nhưng Toyota sẽ tổ chức buổi giới thiệu kín cho giới truyền thông vào ngày 20/10 theo giờ Nhật Bản. Mẫu xe dự kiến sẽ chính thức công bố toàn cầu vào sáng sớm 21/10.

Mẫu SUV hoàn toàn mới này, được cho là sẽ mang tên Land Cruiser FJ. Xe dự kiến được sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu ra nhiều thị trường. Trong đó, thị trường nội địa Nhật Bản dự kiến đón nhận xe vào giữa năm 2026.