Thông tin mới về Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ

Theo tờ Mag-X của Nhật Bản, dù mẫu Land Cruiser cỡ nhỏ không xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, nhưng Toyota sẽ tổ chức buổi giới thiệu kín cho giới truyền thông vào ngày 20/10 theo giờ Nhật Bản. Mẫu xe dự kiến sẽ chính thức công bố toàn cầu vào sáng sớm 21/10.
Mẫu SUV hoàn toàn mới này, được cho là sẽ mang tên Land Cruiser FJ. Xe dự kiến được sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu ra nhiều thị trường. Trong đó, thị trường nội địa Nhật Bản dự kiến đón nhận xe vào giữa năm 2026.
Việc sản xuất tại Thái Lan càng củng cố cho những đồn đoán rằng Land Cruiser FJ sẽ dùng chung nền tảng với bán tải Hilux Champ, vốn được lắp ráp cùng dây chuyền.
Kể từ khi Toyota tung ra hình ảnh teaser đầu tiên vào tháng 8/2023, giới truyền thông ô tô đã liên tục bàn tán về mẫu Land Cruiser bản mini này. Nhưng phải đến năm 2025, thiết kế của xe mới được hé lộ thông qua các bản vẽ từ bằng sáng chế.
Hình ảnh cho thấy một mẫu SUV cỡ nhỏ, năm cửa, dáng hộp vuông vức và đậm chất địa hình. Ngoại hình gợi nhớ đến bản concept Compact Cruiser EV năm 2021, nhưng kích thước lớn hơn đáng kể. Theo một số nguồn tin từ Nhật, xe dài khoảng 4.500 mm, nằm trong phân khúc SUV cỡ trung.
Phần đầu xe nổi bật với đèn LED hình chữ nhật, vòm bánh mở rộng, trụ C dày, cùng phần đuôi dựng thẳng đứng theo phong cách cổ điển của dòng Land Cruiser. Lốp dự phòng được gắn trên cửa hậu góp phần hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất việt dã.
Phần thân xe phía dưới có ốp nhựa đen bao quanh cản, hốc bánh và sườn xe, nhấn mạnh khả năng off-road. Xe có khoảng sáng gầm cao, kết hợp với các loại lốp địa hình cỡ lớn.
Khác với các đàn anh Land Cruiser 250 và 300 sử dụng nền tảng TNGA-F cao cấp, mẫu Land Cruiser FJ mới sẽ xây dựng trên khung gầm IMV-0 - cũng là nền tảng của Hilux và Fortuner thế hệ mới. Đây là kiểu khung gầm rời, mang lại độ bền và khả năng địa hình vượt trội và là ưu thế so với các đối thủ dùng khung gầm liền khối như Ford Bronco Sport.
Về động cơ, xe dự kiến sử dụng máy xăng 2.7L 4 xi-lanh cho một số thị trường, cùng tùy chọn động cơ diesel 2.8L tăng áp (tương tự Prado, Hilux và Fortuner) kết hợp mild-hybrid. Hộp số tự động 6 cấp cho bản xăng, 8 cấp cho bản diesel, và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn sẽ giúp Land Cruiser FJ giữ vững bản sắc off-road của dòng Land Cruiser.