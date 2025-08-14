Thông tin mới về giá iPhone 17 Pro, dung lượng lưu trữ cơ bản gấp đôi

Mẫu iPhone 17 Pro sắp ra mắt của Apple sẽ có giá khởi điểm cao hơn 50 USD so với iPhone 16 Pro, nhưng dung lượng lưu trữ tối thiểu sẽ là 256GB, gấp đôi so với dung lượng cơ bản của mẫu năm ngoái.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Technizo Concept

Thông tin này đến từ nguồn Instant Digital (Trung Quốc ), đăng tải trên Weibo. Tài khoản này hiện có 1,5 triệu người theo dõi và đã đưa ra tuyên bố tương tự ba lần trong vài tuần gần đây.

iPhone 17 Pro tăng giá so với 16 Pro

Hiện tại, iPhone 16 Pro bắt đầu với bản 128GB có giá 999 USD, trong khi bản 256GB có giá 1.099 USD. Ngược lại, iPhone 16 Pro Max vốn đã bắt đầu từ bản 256GB với giá 1.199 USD. Cả hai mẫu Pro đều hỗ trợ tối đa 1TB dung lượng lưu trữ.