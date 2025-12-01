Thông tin mới về đợt mưa sắp xảy ra ở miền Bắc

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây nên trong khoảng ngày 13-15/10 ở miền Bắc, chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, thời tiết chuyển trạng thái nhiều mây, có mưa, mưa vừa.

Theo số liệu tính toán vào lúc 15h ngày 12/10, dự báo lượng mưa tích lũy trong 24h phổ biến không quá lớn (dưới 50mm), rất ít khả năng gây lũ trên các hệ thống sông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật nếu có thay đổi bất thường.