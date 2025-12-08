Thông tin mới nhất về vụ MU chiêu mộ Baleba: Đã vượt qua rào cản đầu tiên

Có thông tin không chính thức cho rằng MU đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Brighton hỏi mua Baleba nhưng bị từ chối. Brighton đã bán Joao Pedro cho Chelsea, thu về tới 60 triệu bảng Anh. Brighton sẽ rất khó chịu nếu mất thêm một cầu thủ chủ chốt nữa, trong khi họ không cần tiền và sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay Baleba khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đóng cửa.

Gần đây, giám đốc điều hành của Brighton là Paul Barber đã bác bỏ tin đồn rằng MU đã liên hệ hỏi mua Baleba. Ông nhấn mạnh rằng The Seagulls không có ý định bán thêm những cầu thủ chủ chốt của mình, nhưng cũng thừa nhận trong bóng đá thì không biết trước điều gì. Đây là nguồn tin chính thức duy nhất về thương vụ chuyển nhượng này liên quan đến những người trong cuộc, bên cạnh việc mới hôm qua Baleba đã nhấn like bài đăng của cầu thủ MU là Leny Yoro.

Giám đốc điều hành của Brighton là Paul Barbe nói: "Chúng tôi có nhiều tài năng tuyệt vời, luôn có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi. Manchester United vẫn chưa liên lạc với tôi. Theo quan điểm đó, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chính chúng tôi. Nếu chúng tôi làm vậy với bất kỳ cầu thủ nào, thì mục đích là để HLV Fabian có một đội hình cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra.

Chúng tôi không muốn bán những cầu thủ tốt nhất của mình. Carlos Baleba là một tài năng tuyệt vời và còn rất nhiều năm phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này, như thường lệ, phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".