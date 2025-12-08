Thông tin mới nhất về vụ MU chiêu mộ Baleba: Đã vượt qua rào cản đầu tiên

Manchester United vẫn đang có kế hoạch theo đuổi Carlos Baleba của Brighton và tin tưởng rằng các điều khoản cá nhân đối với tiền vệ phòng ngự người Cameroon này sẽ không phải là vấn đề khi anh muốn ra đi, nhưng vẫn chưa rõ Brighton có muốn bán hay không.
Tuần trước, những người ở Old Trafford đã liên lạc qua trung gian để đánh giá xem liệu họ có thể đạt được thỏa thuận với tiền vệ người Cameroon Baleba từ Brighton hay không. Baleba có một mùa giải ấn tượng tại đội chủ sân Seagulls. Anh được xem là mảnh ghép còn thiếu cho đội hình hoàn hảo của HLV Ruben Amorim. Vì thế mọi thông tin về vụ chuyển nhượng này đều thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ "quỷ đỏ".
Baleba có thể có giá khoảng 100 triệu bảng Anh, thấp hơn một chút so với con số mà Brighton yêu cầu trước khi họ đồng ý bán Moises Caicedo cho Chelsea cách đây 2 mùa giải. MU hiện không có số tiền lớn như vậy. Vì thế, ngay từ khi họ bày tỏ sự quan tâm đến Baleba, việc hoàn tất thỏa thuận này là thách thức lớn. MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh để chiêu mộ những cầu thủ như Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo.
Chuyên gia chuyển nhượng danh tiếng Fabrizio Romano đã đưa ra thông tin mới nhất về vụ MU chiêu mộ Baleba. Theo đó, ông cho rằng những người ở Manchester vẫn sẽ cố gắng theo đuổi một thỏa thuận với Baleba nhưng họ biết rằng có thể bỏ lỡ. Sau khi MU chiêu mộ Sesko, ưu tiên hàng đầu của HLV Ruben Amorim hiện tại là bổ sung một tiền vệ phòng ngự.
Có thông tin không chính thức cho rằng MU đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Brighton hỏi mua Baleba nhưng bị từ chối. Brighton đã bán Joao Pedro cho Chelsea, thu về tới 60 triệu bảng Anh. Brighton sẽ rất khó chịu nếu mất thêm một cầu thủ chủ chốt nữa, trong khi họ không cần tiền và sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay Baleba khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đóng cửa.
Gần đây, giám đốc điều hành của Brighton là Paul Barber đã bác bỏ tin đồn rằng MU đã liên hệ hỏi mua Baleba. Ông nhấn mạnh rằng The Seagulls không có ý định bán thêm những cầu thủ chủ chốt của mình, nhưng cũng thừa nhận trong bóng đá thì không biết trước điều gì. Đây là nguồn tin chính thức duy nhất về thương vụ chuyển nhượng này liên quan đến những người trong cuộc, bên cạnh việc mới hôm qua Baleba đã nhấn like bài đăng của cầu thủ MU là Leny Yoro.
Giám đốc điều hành của Brighton là Paul Barbe nói: "Chúng tôi có nhiều tài năng tuyệt vời, luôn có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi. Manchester United vẫn chưa liên lạc với tôi. Theo quan điểm đó, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.
Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chính chúng tôi. Nếu chúng tôi làm vậy với bất kỳ cầu thủ nào, thì mục đích là để HLV Fabian có một đội hình cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra.
Chúng tôi không muốn bán những cầu thủ tốt nhất của mình. Carlos Baleba là một tài năng tuyệt vời và còn rất nhiều năm phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này, như thường lệ, phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".