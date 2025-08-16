Thông tin mới nhất về việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo

Theo chuyên trang thị trường lúa gạo SS Rice News (ssricenews.com), Bộ Nông nghiệp Philippines vừa công bố hướng dẫn thực hiện lệnh của Tổng thống Philippines về việc tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày kể từ ngày 1-9.

Cập cảng sau 15-9 sẽ bị trả về

Theo đó, các lô gạo xay xát nhập khẩu có Giấy phép Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPSIC) hợp lệ được vận chuyển bằng tàu chở hàng cập cảng đến hạn cuối là ngày 15-9 (trừ trường hợp chậm trễ do bất khả kháng hoặc thiên tai) và rời cảng nước xuất xứ không sau ngày 30-8.