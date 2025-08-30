Thông tin mới nhất về cách thức tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2/9 cho người dân

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), bên cạnh chính sách tặng quà người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người theo Quyết định số 689 của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Trên cơ sở Nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Theo đó, về đối tượng nhận quà, quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 263 nêu rõ: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền.