Thông tin mới nhất về bảng giá đất TPHCM sau sáp nhập

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu (mới) trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng để định hình mặt bằng giá đất từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách phục vụ xây dựng, điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất. Việc này sẽ kế thừa kết quả định mức đã được phê duyệt tại ba khu vực trước đây, áp dụng cho từng vùng để xây dựng bảng giá chung cho TPHCM, với hạn chót hoàn thành trước ngày 5/9.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng được giao phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án lựa chọn tổ chức xác định giá đất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, căn cứ Điều 80 Nghị định 214/2025. Báo cáo, tham mưu trình UBND TPHCM và cũng phải hoàn tất trước mốc 5/9.