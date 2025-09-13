Thông tin mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Sau quá trình xác minh, bước đầu Công an TP Hà Nội xác định có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria, phường Kiến Hưng.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại chung cư Văn Phú - Victoria.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sáng 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, kèm video và bản viết tay phản ánh việc một bé trai bị bạo hành tại phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tiến hành xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria. Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

            Thông tin mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'
