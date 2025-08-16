Thông tin mới của nghệ sĩ Phước Sang sau khi nhập viện vì đột quỵ lần 4

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, một người thân đến thăm Phước Sang vào khuya 15/8 và hôm nay - 16/8 cho biết nghệ sĩ khỏe rõ rệt, đã ăn được cháo loãng, có thể nói chuyện dù phát âm khó khăn và nhận diện được tất cả người vào thăm.

Những ngày qua, Phước Quang - con trai 17 tuổi của Phước Sang và Kim Thư - túc trực chăm sóc cha từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài ra, vài người thân luân phiên vào Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hỗ trợ hai cha con.