Thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trẻ em mổ não trên Facebook 'Nguyen Ngoc Hieu' là lừa đảo

Đàm Đệ | 09/09/2025 21:32

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền thông tin kêu gọi quyên góp cho một trường hợp trẻ em cần phẫu thuật não tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhưng sự thật đây là tin giả.

Công an TPHCM vừa có thông báo để người dân cảnh giác về trường hợp đăng tải thông tin giả lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện.

Cơ quan công an xác định, chủ tài khoản Facebook mang tên “Nguyen Ngoc Hieu” đã nhiều lần đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho những hoàn cảnh không có thật nhằm mục đích trục lợi.

lua dao tin gia.png
Bài viết của "Nguyen Ngoc Hieu" đăng tải tin giả để trục lợi từ thiện. Ảnh: CA

Mới đây nhất, người này đăng tải thông tin về một trường hợp bé mồ côi ở Bình Dương cần chi phí để mổ não giành sự sống. 

Hay tại một tài khoản Facebook khác, là 'hoàn cảnh' một người đàn ông ở Đồng Nai bị nhóm người bắt cóc ngay giữa ban ngày, đưa sang Campuchia rồi tống tiền gia đình...

Dưới các bài viết này dù các tài khoản facebook khác nhau nhưng đều để lại số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Hiếu để kêu gọi từ thiện.

Công an bước đầu xác định, đây là các tin giả, không đúng sự thật, được các đối tượng đăng tải nhằm lừa đảo, trục lợi từ thiện.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các bài viết trên; đồng thời cần hết sức cẩn trọng khi chuyển tiền từ thiện, chỉ nên đóng góp thông qua các cơ quan, tổ chức chính thống, được xác minh rõ ràng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/canh-bao-tin-gia-keu-goi-ung-ho-tu-thien-tre-em-mo-nao-tai-tphcm-2440879.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/canh-bao-tin-gia-keu-goi-ung-ho-tu-thien-tre-em-mo-nao-tai-tphcm-2440879.html
Đọc tiếp
Lừa đảo công nghệ
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Pháp luật
              Thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trẻ em mổ não trên Facebook 'Nguyen Ngoc Hieu' là lừa đảo
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO