Thông tin kêu gọi ủng hộ từ thiện trẻ em mổ não trên Facebook 'Nguyen Ngoc Hieu' là lừa đảo

Công an TPHCM vừa có thông báo để người dân cảnh giác về trường hợp đăng tải thông tin giả lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện.

Cơ quan công an xác định, chủ tài khoản Facebook mang tên “Nguyen Ngoc Hieu” đã nhiều lần đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho những hoàn cảnh không có thật nhằm mục đích trục lợi.