Thông tin hoãn xuất cảnh bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác

Liên quan thông tin tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để phục vụ việc xác minh, điều tra, chiều 11/3, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Công an Nhân Dân, thông tin trên là chưa chính xác.



Cụ thể, Thượng tá Hoàng nói rằng tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối tới bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì vậy, những thông tin đăng tải trên một số báo và lan truyền trên MXH sáng 11/3 là chưa đúng.