Thông tin cuộc họp xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm pha 3a Nano Covax

Chiều 28/8, Bộ Y tế phát đi thông cáo báo chí của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Hội đồng Đạo đức) tại cuộc họp khẩn xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng pha 3a vaccine Nano Covax. Cuộc họp này diễn ra hôm 22/8.



Tại thông cáo, Hội đồng Đạo đức khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất vaccine trong nước, trong đó có Công ty Nanogen, đơn vị nghiên cứu, phát triển vaccine Nano Covax.



Vaccine là sản phẩm đặc biệt, tác động tới cả cộng đồng, do đó, Hội đồng Đạo đức cho biết việc nghiên cứu, cấp phép cần xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng, đặc biệt có sự tham vấn của các nhà khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC)…



Đồng thời, cần có những bước đi cẩn trọng để đánh giá tính an toàn (ngắn hạn và dài hạn), sự ổn định và sự bền vững của tính sinh miễn dịch, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ.



Nano Covax là vaccine "made in Vietnam" đầu tiên được cấp phép thử nghiệm lâm sàng (TNLS) trên người.



TNLS vaccine Nano Covax gồm 3 giai đoạn. Hiện nay vaccine này đang thử nghiệm giai đoạn 2 của pha 3 (tạm gọi là pha 3b) và đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho 13.000 người tình nguyện của pha 3. Dự kiến đến ngày 10/9 sẽ hoàn thành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch sau 42 ngày tiêm vaccine mũi 1 của pha 3a.

Kết quả giữa kỳ TNLS pha 3a vaccine Nano Covax: An toàn, có tính sinh miễn dịch, chưa có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ